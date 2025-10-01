Bull
Folge 17: Der Deal ihres Lebens
40 Min.Ab 12
Die Lehrerin Erin Howland wird von ihrer Bank bei einem dubiosen Aktiengeschäft um ihr gesamtes Erspartes betrogen. Als Bull ein wenig nachforscht findet er heraus, dass noch zahlreiche weitere Kunden auf dieselbe Weise abgezockt wurden. Er bringt den Fall vor Gericht - obwohl er damit seine eigene Firma riskiert. Zu seinem Pech hat Richter Vortuba den Vorsitz, und der ist überhaupt nicht gut auf den Psychologen und seine Arbeitsweise zu sprechen.
Staffel 1
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
12
