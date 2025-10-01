Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Liebe macht blind

Paramount GlobalStaffel 1Folge 19
Liebe macht blind

Liebe macht blindJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 19: Liebe macht blind

41 Min.Ab 12

Der umstrittene Star-Anwalt Jules Caffrey wird beschuldigt, seine Verlobte Lauren ermordet zu haben. Nur widerwillig übernimmt Bull den Fall - er kann Caffrey nicht leiden, ist aber von seiner Unschuld überzeugt. Es gestaltet sich allerdings schwierig, auch die Jury davon zu überzeugen, zumal sich Caffrey selbst verteidigt und nicht auf Bulls Ratschläge hört. Doch dann gibt es eine entscheidende Wende.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen