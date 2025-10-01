Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 1Folge 6
42 Min.Ab 6

Erica Povery verklagt den egozentrischen Dr. Terrence Robeson nach einer vermeintlich missglückten Operation: Dr. Robeson sollte Myome aus Ericas Gebärmutter entfernen. Doch es gab Komplikationen, und er musste das gesamte Organ entnehmen, um Erica zu retten. Robeson besteht darauf, richtig gehandelt zu haben. Für Bull wird es schwierig, eine Jury zu finden, die für Robeson stimmt. Denn der Arzt ist alles andere als ein Sympathieträger ...

