Folge 18: Todschick
40 Min.Ab 6
Als sie das Highlight ihrer Modenschau vorführt, bricht die Designerin Nella Wester tot auf dem Laufsteg zusammen - jemand hat ihr Kleid mit Arsen vergiftet. Hauptverdächtig ist ihr Assistent Will Mercado, der nur wenige Tage zuvor im Zorn verkündet hat, er wolle Nella umbringen. Sehr zum Ärger von Chunk, der mit Nella eine enge Freundin und Mentorin verloren hat, will Bull beweisen, dass Will unschuldig ist. Doch dann taucht ein weiteres Mordmotiv auf ...
Bull
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© CBS International Television
