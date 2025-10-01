Zum Inhalt springenBarrierefrei
Paramount GlobalStaffel 1Folge 14
40 Min.Ab 12

Lieutenant Tamsin Dale wird auf ihrer Armeebasis verhaftet: Sie soll geheime Informationen an eine Enthüllungsplattform weitergegeben haben. Das Resultat der Veröffentlichung war ein Angriff auf einen Armeestützpunkt in Afghanistan, bei dem drei Ranger starben. Doch Dale wird nicht dafür verantwortlich gemacht, sondern allein wegen der Weitergabe des Dokuments - obwohl dieses Delikt weniger schwer wiegt. Bull findet recht bald heraus, wieso ...

