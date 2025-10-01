Bull
Folge 14: Top Secret
40 Min.Ab 12
Lieutenant Tamsin Dale wird auf ihrer Armeebasis verhaftet: Sie soll geheime Informationen an eine Enthüllungsplattform weitergegeben haben. Das Resultat der Veröffentlichung war ein Angriff auf einen Armeestützpunkt in Afghanistan, bei dem drei Ranger starben. Doch Dale wird nicht dafür verantwortlich gemacht, sondern allein wegen der Weitergabe des Dokuments - obwohl dieses Delikt weniger schwer wiegt. Bull findet recht bald heraus, wieso ...
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
