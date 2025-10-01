Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Callisto

Paramount GlobalStaffel 1Folge 4
Callisto

Bull

Folge 4: Callisto

42 Min.Ab 12

Durch ein selbst entwickeltes Medikament, dass die Blutgerinnung bei Blutern in Gang setzt, rettet Kerry Ketchum ihrer Schwester in letzter Sekunde das Leben. Nun sind landesweit Krankenhäuser an dem Mittel interessiert, und Kerry würde es ihnen gratis überlassen. Das stört Errol Windemere, der behauptet, das Patent auf die Substanz zu haben. Bull brennt sofort für den Fall, denn er wird im texanischen Callisto verhandelt - einem knallharten Pflaster für Patentklagen.

