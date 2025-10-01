Bull
Folge 4: Callisto
42 Min.Ab 12
Durch ein selbst entwickeltes Medikament, dass die Blutgerinnung bei Blutern in Gang setzt, rettet Kerry Ketchum ihrer Schwester in letzter Sekunde das Leben. Nun sind landesweit Krankenhäuser an dem Mittel interessiert, und Kerry würde es ihnen gratis überlassen. Das stört Errol Windemere, der behauptet, das Patent auf die Substanz zu haben. Bull brennt sofort für den Fall, denn er wird im texanischen Callisto verhandelt - einem knallharten Pflaster für Patentklagen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren