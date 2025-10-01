Bull
Folge 9: Feueralarm
Der Sonderling Peter Walsh hat das Diner von Charles Keller mitsamt seinem Besitzer in die Luft gejagt - dessen sind sich alle Bewohner des kleinen Städtchens Kavanaugh sicher. Bull ist von Peters Unschuld überzeugt, nicht zuletzt deswegen, weil es binnen kurzer Zeit einige ähnliche Brandfälle gab, die aber als Unfall abgetan wurden. Also setzen er und sein Team an, den Filz der Gemeinde zu entwirren und herauszufinden, wer wirklich hinter der verheerenden Brandstiftung steckt.
