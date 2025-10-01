Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bull

Zu perfekt

Paramount GlobalStaffel 1Folge 8
Zu perfekt

Zu perfektJetzt kostenlos streamen

Bull

Folge 8: Zu perfekt

42 Min.Ab 12

Der aktuelle Fall wird ein wenig heikel für Bull und sein Team: Lifestyle-Königin Bella Colón - Bennys Schwester und Bulls Ex-Frau - wird auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt, weil eines Ihrer Vitaminpulver für den Tod von Olivia Brooks verantwortlich sein soll. Die Jury empfindet eine Art Hassliebe für Perfektionistin Bella, weswegen es nicht leicht sein wird, genügend Geschworene von ihrer Unschuld zu überzeugen. Doch Bull hat einen cleveren Plan.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bull
Paramount Global
Bull

Bull

Alle 6 Staffeln und Folgen