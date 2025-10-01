Bull
Folge 8: Zu perfekt
42 Min.Ab 12
Der aktuelle Fall wird ein wenig heikel für Bull und sein Team: Lifestyle-Königin Bella Colón - Bennys Schwester und Bulls Ex-Frau - wird auf Schadensersatz in Millionenhöhe verklagt, weil eines Ihrer Vitaminpulver für den Tod von Olivia Brooks verantwortlich sein soll. Die Jury empfindet eine Art Hassliebe für Perfektionistin Bella, weswegen es nicht leicht sein wird, genügend Geschworene von ihrer Unschuld zu überzeugen. Doch Bull hat einen cleveren Plan.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bull
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren