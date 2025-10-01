Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bull

Kleine Geheimnisse

Paramount GlobalStaffel 1Folge 22
Kleine Geheimnisse

Bull

Folge 22: Kleine Geheimnisse

42 Min.Ab 12

Nach der Explosion einer Bombe im Midtown Hotel beruft sich J.P. Nunnelly auf die Vereinbarung mit Bull: Er soll ihr helfen, ihren Mandanten Garret Tilden zu verteidigen. Tilden besitzt die Firma Heptex, die sichere Cloud-Services für Kunden weltweit anbietet. Die Terroristen haben über Heptex-Server kommuniziert, und die Regierung verlangt nun die Herausgabe der Daten. Tilden weigert sich, und J.P. ist auf seiner Seite - ganz im Gegensatz zu Bull.

Paramount Global
