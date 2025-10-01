Bull
Die alleinerziehende Cecilia Novak wird auf der Geburtstagsparty ihres Sohnes von der Drogenbehörde verhaftet: Unter ihrer Terrasse war kiloweise Heroin versteckt. Bull soll J.P. Nunnelly helfen, Cecilia rauszupauken. Doch er hat Bedenken, denn er arbeitet nicht für Drogendealer. Doch J.P. versichert, dass Cecilia nichts mit der Sache zu tun hat. Vielmehr scheint ihr Bruder Leo die zwielichtige Gestalt in der Familie zu sein. Wollte er seiner Schwester etwas anhängen?
