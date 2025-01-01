Luxusgrill statt Strandurlaub - Vom Boom der Outdoor-KüchenJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 1: Luxusgrill statt Strandurlaub - Vom Boom der Outdoor-Küchen
46 Min.Ab 12
Brutzel-Alarm in Deutschlands Gärten! Weil sie im Urlaub noch immer nicht wie gewohnt verreisen können, investieren die Deutschen gerade in einen besonderen Freizeitspaß für zu Hause: in Outdoor-Küchen. Die Hersteller melden Rekordumsätze. Die "Focus TV"-Reportage über Grillmeister, die sich ihren Traum vom eigenen Brutzelparadies im Freien erfüllen, in der Stadt und auf dem Land.
