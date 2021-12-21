Kühe, Kälber, Krise! - Wir kämpfen um unseren HofJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 12: Kühe, Kälber, Krise! - Wir kämpfen um unseren Hof
45 Min.Folge vom 21.12.2021Ab 12
Deutschlands Landwirte stecken in der Krise. Allein in den letzten zehn Jahren haben bundesweit 30.000 Milchviehbetriebe dicht gemacht, in den vergangenen zwölf Monaten waren es weitere 2600. "Focus TV" hat deshalb quer durch die Republik vier Familienbetriebe besucht, um dem Höfesterben auf den Grund zu gehen. Wie können die Bauern noch überleben angesichts niedriger Preise für Milch und Fleisch und strengeren Umweltauflagen, wenn die Kosten für Futter und Energie explodieren?
