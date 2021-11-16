Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Focus TV - Reportage

Braten, backen, bangen! - Wer besteht die Kochprüfung?

SAT.1Staffel 2021Folge 9vom 16.11.2021
Braten, backen, bangen! - Wer besteht die Kochprüfung?

Braten, backen, bangen! - Wer besteht die Kochprüfung?Jetzt kostenlos streamen

Focus TV - Reportage

Folge 9: Braten, backen, bangen! - Wer besteht die Kochprüfung?

46 Min.Folge vom 16.11.2021Ab 12

Es ist der wichtigste Tag ihres Lebens: Angehende Köche stellen sich ihrer Abschlussprüfung. Drei Jahre lang mussten die Auszubildenden den Umgang mit Herd, Kochlöffel und Lebensmitteln lernen - bis zum alles entscheidenden Tag. An diesem hat "Focus TV" die Lehrlinge im Berufsbildungszentrum Nürnberg begleitet. Wer wird beim Koch-Stress die Nerven behalten und unter großem Zeitdruck und mit vorgegebenen Zutaten ein Drei-Gänge-Menü zaubern, das überzeugt?

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Focus TV - Reportage
SAT.1
Focus TV - Reportage

Focus TV - Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen