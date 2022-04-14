Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Focus TV - Reportage

Schrauben, Dübeln, Kochen! Duell der Küchenbauer

SAT.1Staffel 2021Folge 16vom 14.04.2022
Schrauben, Dübeln, Kochen! Duell der Küchenbauer

Schrauben, Dübeln, Kochen! Duell der KüchenbauerJetzt kostenlos streamen

Focus TV - Reportage

Folge 16: Schrauben, Dübeln, Kochen! Duell der Küchenbauer

46 Min.Folge vom 14.04.2022Ab 12

Die Deutschen sind Küchen-Könige: In keinem anderen Land Europas gibt es so viele Hersteller von Küchen, Kochnischen oder Kochinseln. Mit fast 11,5 Milliarden Euro feierte die Branche 2021 einen Umsatz-Rekord. Doch welche Küche ist für wen die richtige und muss es immer ein teures Modell sein? "Focus TV" hat zwei Familien begleitet, die sich mit unterschiedlichsten Budgets ihren Küchentraum verwirklichen wollen.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Focus TV - Reportage
SAT.1
Focus TV - Reportage

Focus TV - Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen