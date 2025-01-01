Volkes Stimme - Unterwegs in der SonnenalleeJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 8: Volkes Stimme - Unterwegs in der Sonnenallee
45 Min.Ab 12
Sie ist fünf Kilometer lang und führt durch den Arbeiterbezirk Neukölln: Berlins legendäre Sonnenallee. Früher eine Verbindung zwischen Ost und West, leben heute rund 25.000 Menschen an der Kultmeile. Vor der Bundestagswahl hat die "Focus TV - Reportage" das "raue Pflaster" der Hauptstadt besucht und die Bewohner:innen zur Stimmungslage zwischen Laubenpiepern und Shisha-Bars befragt.
