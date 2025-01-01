Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Focus TV - Reportage

Volkes Stimme - Unterwegs in der Sonnenallee

SAT.1Staffel 2021Folge 8
Volkes Stimme - Unterwegs in der Sonnenallee

Volkes Stimme - Unterwegs in der SonnenalleeJetzt kostenlos streamen

Focus TV - Reportage

Folge 8: Volkes Stimme - Unterwegs in der Sonnenallee

45 Min.Ab 12

Sie ist fünf Kilometer lang und führt durch den Arbeiterbezirk Neukölln: Berlins legendäre Sonnenallee. Früher eine Verbindung zwischen Ost und West, leben heute rund 25.000 Menschen an der Kultmeile. Vor der Bundestagswahl hat die "Focus TV - Reportage" das "raue Pflaster" der Hauptstadt besucht und die Bewohner:innen zur Stimmungslage zwischen Laubenpiepern und Shisha-Bars befragt.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Focus TV - Reportage
SAT.1
Focus TV - Reportage

Focus TV - Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen