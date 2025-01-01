Buddeln, Baggern, Schwimmen! - Familienduell der Pool-BauerJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 3: Buddeln, Baggern, Schwimmen! - Familienduell der Pool-Bauer
46 Min.Ab 12
Auch in diesem Jahr ist für viele der Sommerurlaub in Gefahr: Fernreisen sind schwierig, leicht erreichbare Urlaubsorte ausgebucht. Da bleibt nur: Ferien im eigenen Garten. Weil es dafür echten Badespaß braucht, sind Pools für zu Hause jetzt heiß begehrt. "Focus TV" begleitet zwei Familien mit begrenztem Budget, die sich diesen Traum durch Eigenarbeit erfüllen wollen. Wer ist schneller und wer hat durch eigene Muskelkraft mehr gespart?
