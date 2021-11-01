Alarm für Sanitäter! - Lebensretter im DauereinsatzJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 10: Alarm für Sanitäter! - Lebensretter im Dauereinsatz
46 Min.Folge vom 01.11.2021Ab 12
Wenn sie ausrücken, zählt jede Sekunde: Ob bei Herzinfarkt, Treppensturz oder Verkehrsunfall - Notfallsanitäter müssen immer hochkonzentriert und zugleich fehlerfrei handeln. Mehr als 13.000 der speziell geschulten Ersthelfer arbeiten derzeit bundesweit in dem anspruchsvollen Job. "Focus TV" hat zwei von ihnen über mehrere Tage rund um die Uhr mit der Kamera begleitet. Wie verkraften sie die oft belastenden Eindrücke und Situationen, mit denen sie konfrontiert werden?
Weitere Folgen in Staffel 2021
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick