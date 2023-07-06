Zum Inhalt springenBarrierefrei
Focus TV - Reportage

Der Weg zur Traumküche! Heimwerker vs. Möbelhaus

SAT.1Staffel 2021Folge 14vom 06.07.2023
Der Weg zur Traumküche! Heimwerker vs. Möbelhaus

Focus TV - Reportage

Folge 14: Der Weg zur Traumküche! Heimwerker vs. Möbelhaus

44 Min.Folge vom 06.07.2023Ab 12

Schicke Einbauküchen liegen im Trend. 6,3 Milliarden Euro setzte die Branche in Deutschland allein 2022 mit Küchen, Kochinseln und Kochnischen um. Rund 10.000 Euro geben die Bundesbürger im Schnitt für eine neue Küche aus. Doch welche ist für wen die richtige, und muss es immer ein teures Modell sein? Focus TV hat zwei Familien begleitet, die sich mit unterschiedlichen Budgets ihren Küchentraum verwirklichen wollen.

