Focus TV - Reportage

Frisch gebacken! - Neue Ideen für altes Handwerk

SAT.1Staffel 2021Folge 5vom 07.09.2021
Frisch gebacken! - Neue Ideen für altes Handwerk

Focus TV - Reportage

Folge 5: Frisch gebacken! - Neue Ideen für altes Handwerk

46 Min.Folge vom 07.09.2021Ab 12

Sie sind jung, motiviert und wollen mit frischen Ideen in einem alten Handwerk durchstarten: Nachwuchsbäcker, Metzger und Brauer, deren Ziel es ist, aus klassischen Nahrungsmitteln etwas ganz besonderes zu kreieren. Die "Focus TV Reportage" über junge Meister, die mit Mut, Tatkraft und gegen viel Widerstand ihren Traum vom Leben für gute Nahrungsmittel verwirklichen.

