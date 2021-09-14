Kleiner Wohnen! - Vom Trend der Mini-HäuserJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 7: Kleiner Wohnen! - Vom Trend der Mini-Häuser
46 Min.Folge vom 14.09.2021Ab 12
Sie sind nur wenige Quadratmeter groß, werden auf Rädern gebaut und kosten zwischen 40.000 und 100.000 Euro: Tiny Häuser werden in Deutschland immer beliebter. Der Trend aus den USA hat auch hierzulande inzwischen Menschen aller Altersklassen und Berufe erfasst. Die "Focus TV - Reportage" hat einige davon begleitet, vom Bau ihres Mini-Hauses über den Transport bis zum Einzug.
