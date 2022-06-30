Wer pflegt Mama? - Retten ausländische Kräfte unser System?Jetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 18: Wer pflegt Mama? - Retten ausländische Kräfte unser System?
45 Min.Folge vom 30.06.2022Ab 12
Mehr als vier Millionen Menschen in Deutschland sind pflegebedürftig, doch für ihre Versorgung fehlt überall Personal. Rund 35.000 zusätzliche Pflegefachkräfte wären nötig, um den Missstand zu beheben. Immer mehr deutsche Alters- und Pflegeheime werben deshalb Arbeitswillige aus dem Ausland an. Aber gelingt es wirklich, den Pflegenachwuchs aus Osteuropa, Asien und Lateinamerika dauerhaft in unser Arbeitssystem zu integrieren?
