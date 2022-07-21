Endlich Urlaub - Hoteltrends im TestJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 19: Endlich Urlaub - Hoteltrends im Test
45 Min.Folge vom 21.07.2022Ab 12
Die Deutschen sind wieder unterwegs, um die schönsten Tage des Jahres zu genießen. Und die Branche rüstet auf: Rund 130 neue Hotels haben in diesem Jahr allein in Deutschland eröffnet. "Focus TV" zeigt die aktuellen Trends und testet drei Hotelkonzepte für unterschiedliche Gästegruppen: Vom Budgethotel für junge Reisende in Heidelberg über ein Themenhotel für Großstadttouristen in München, bis zur familiär ausgerichteten Tiny-House-Siedlung im Ruhrgebiet.
