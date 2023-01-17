Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Focus TV - Reportage

Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kann

SAT.1Staffel 2021Folge 20vom 17.01.2023
Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kann

Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kannJetzt kostenlos streamen

Focus TV - Reportage

Folge 20: Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kann

45 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12

Mehr als 60 Prozent aller Deutschen haben laut Robert Koch-Institut mindestens einmal im Jahr Rückenschmerzen, viele leiden daran sogar ihr Leben lang. Die Volkskrankheit greift immer mehr um sich, denn durch Home Office und Bewegungsmangel kommen weitere Betroffene hinzu. Wie kann man einem Rückenleiden vorbeugen oder Schmerzen lindern? "Focus TV" hat verschiedene Patienten besucht und stellt unterschiedliche Heil- und Behandlungsmethoden vor.

Weitere Folgen in Staffel 2021

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Focus TV - Reportage
SAT.1
Focus TV - Reportage

Focus TV - Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen