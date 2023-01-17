Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kannJetzt kostenlos streamen
Focus TV - Reportage
Folge 20: Deutschland hat Rücken! Was gegen Schmerzen helfen kann
45 Min.Folge vom 17.01.2023Ab 12
Mehr als 60 Prozent aller Deutschen haben laut Robert Koch-Institut mindestens einmal im Jahr Rückenschmerzen, viele leiden daran sogar ihr Leben lang. Die Volkskrankheit greift immer mehr um sich, denn durch Home Office und Bewegungsmangel kommen weitere Betroffene hinzu. Wie kann man einem Rückenleiden vorbeugen oder Schmerzen lindern? "Focus TV" hat verschiedene Patienten besucht und stellt unterschiedliche Heil- und Behandlungsmethoden vor.
