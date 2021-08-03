Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die E-Bikes kommen! - Vom Siegeszug der Akku-Räder

SAT.1Staffel 2021Folge 2vom 03.08.2021
46 Min.Folge vom 03.08.2021Ab 12

Rund 10 Milliarden Euro haben Deutschlands Fahrrad-Händler im vergangenen Jahr umgesetzt - ein Plus von 40%. 2021 winkt der nächste Verkaufsrekord. Ein Grund dafür ist der Trend zum Elektro-Bike. Was leisten die smarten Pedelecs, wie sicher sind sie und lohnt sich solch eine Investition? "Focus TV" hat den Alltag in einem der größten Fahrradläden Deutschlands dokumentiert, Akku-Räder auf Herz und Nieren getestet und die Polizei in Darmstadt bei einer E-Bike-Kontrolle begleitet.

