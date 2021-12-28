Härtetest Bundeswehr! Wer besteht die Prüfung?Jetzt ohne Werbung streamen
Focus TV - Reportage
Folge 13: Härtetest Bundeswehr! Wer besteht die Prüfung?
45 Min.Folge vom 28.12.2021Ab 12
Es ist die neue Ausbildung der Bundeswehr: Ein Jahr freiwillig beim Heimatschutz dienen. So kann man den Job des Soldaten problemlos ausprobieren. Interessierte können sich nach dem Schnupperkurs länger verpflichten oder nach einem Jahr wieder aussteigen. Mit dem Angebot für monatlich 1.400 Euro netto will das Verteidigungsministerium vor allem Berufsanfänger zum Militär locken. Doch welche Härtetests müssen sie dabei bestehen und wer wird am Ende bei der Armee bleiben?
