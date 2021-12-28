Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Focus TV - Reportage

Härtetest Bundeswehr! Wer besteht die Prüfung?

SAT.1Staffel 2021Folge 13vom 28.12.2021
Joyn Plus
Härtetest Bundeswehr! Wer besteht die Prüfung?

Härtetest Bundeswehr! Wer besteht die Prüfung?Jetzt ohne Werbung streamen

Focus TV - Reportage

Folge 13: Härtetest Bundeswehr! Wer besteht die Prüfung?

45 Min.Folge vom 28.12.2021Ab 12

Es ist die neue Ausbildung der Bundeswehr: Ein Jahr freiwillig beim Heimatschutz dienen. So kann man den Job des Soldaten problemlos ausprobieren. Interessierte können sich nach dem Schnupperkurs länger verpflichten oder nach einem Jahr wieder aussteigen. Mit dem Angebot für monatlich 1.400 Euro netto will das Verteidigungsministerium vor allem Berufsanfänger zum Militär locken. Doch welche Härtetests müssen sie dabei bestehen und wer wird am Ende bei der Armee bleiben?

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Focus TV - Reportage
SAT.1
Focus TV - Reportage

Focus TV - Reportage

Alle 1 Staffeln und Folgen