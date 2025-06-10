Klinik am Südring
Folge 181: Im Trüben fischen
23 Min.Ab 12
Ein junger Mann ist fast ertrunken und muss wiederbelebt werden. Doch was war er Grund für den Badeunfall? Die Ärzte fischen im Trüben und es ist klar: Der Patient hat ein Geheimnis! - Eine Zehnjährige mit Atemnot - hat die Kleine etwa Asthma? Als sie auch noch Bauchschmerzen entwickelt, kommen die Ärzte zu einer schrecklichen und vor allem widerlichen Diagnose.
