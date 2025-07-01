Klinik am Südring
Folge 97: Ein Vater zu viel
45 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 12
Eine werdende Mutter wird von ihrer besten Freundin in den Kreißsaal begleitet. Doch dann melden sich plötzlich zwei Männer, die ihr bei der Geburt beistehen wollen und behaupten, der Kindsvater zu sein. - Eine Frau fährt mit ihrem Auto ungebremst und ohne Sicherheitsgurt gegen eine Laterne und erleidet schwere Kopfverletzungen. - Ein Fußballer wird wegen seines gerissenen Kreuzbandes in der Klinik behandelt. Doch als seine Freundin auftaucht, reagiert er auffällig ablehnend.
