Klinik am Südring
Folge 277: Sinnlos
23 Min.Ab 12
Ein Schuldirektor wird mit Verbrennungen und blutender Kopfwunde in die Klinik eingeliefert. Seine Tochter hat die Abifeier gestört und ihn verletzt. Ist sie ausgerastet, weil sie das Abi nicht bekommen hat? Und: Eine seit gestern vermisste Austauschschülerin wurde auf der Straße gefunden Die Ärzte stehen vor einem Rätsel und müssen herausfinden, was die hohen Entzündungswerte und die Blutarmut des Mädchens ausgelöst haben.
