SAT.1Staffel 4Folge 99vom 11.08.2020
Folge 99: Frische Atemnot

45 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12

Weil ein kleiner Bruder Detektiv spielt, landet die große Schwester in der Notaufnahme. Ihre Angst zu ersticken, soll nicht ihre einzige Sorge bleiben. - Eine Rentnerin hat Beschwerden in der Schulter, nachdem ihr ein künstliches Gelenk eingesetzt wurde. Aber: Warum taucht ihr wütender Nachbar plötzlich auf? - Ein Koch wurde angefahren und wird in die Klinik gebracht. Seine Freundin steht jedoch vor einem Rätsel: Warum sträubt sich ihr Freund gegen die Untersuchung?

SAT.1
