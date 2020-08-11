Klinik am Südring
Folge 99: Frische Atemnot
45 Min.Folge vom 11.08.2020Ab 12
Weil ein kleiner Bruder Detektiv spielt, landet die große Schwester in der Notaufnahme. Ihre Angst zu ersticken, soll nicht ihre einzige Sorge bleiben. - Eine Rentnerin hat Beschwerden in der Schulter, nachdem ihr ein künstliches Gelenk eingesetzt wurde. Aber: Warum taucht ihr wütender Nachbar plötzlich auf? - Ein Koch wurde angefahren und wird in die Klinik gebracht. Seine Freundin steht jedoch vor einem Rätsel: Warum sträubt sich ihr Freund gegen die Untersuchung?
