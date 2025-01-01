Klinik am Südring
Folge 103: Dazu gehören immer zwei
44 Min.Ab 12
Der Autounfall, bei dem eine Patientin der Intensivstation verletzt wurde, wirft Fragen auf. Die junge Frau hat ein Geheimnis, das ihre Mutter zur Verzweiflung treibt. - Kurz vor der Geburt ihres Babys hat die werdende Mutter eine folgenschwere Begegnung. - Das Notaufnahme-Team versorgt eine Dame, die von einem Einbrecher in ihrem Haus gefesselt wurde. Ihre Nachbarin hegt einen schlimmen Verdacht.
