Klinik am Südring

Eine Faust für Wiedergutmachung

SAT.1Staffel 5Folge 65vom 17.11.2021
Folge 65: Eine Faust für Wiedergutmachung

44 Min.Folge vom 17.11.2021Ab 12

Zwei Männer landen nach einer Prügelei in der Notaufnahme. Was war der Grund für die handfeste Auseinandersetzung - und warum machen sie so ein Geheimnis daraus? - Eine Frau sorgt sich nicht nur über eine mögliche Schwangerschaft, sie hat seit neuestem auch Herzprobleme. Wie hängt das zusammen? - Ein verwirrter Laborlieferant verirrt sich in der Klinik, wird dann aber plötzlich zum Patienten.

