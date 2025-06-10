Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Des Glückes Pfand

SAT.1Staffel 5Folge 75
Folge 75: Des Glückes Pfand

44 Min.Ab 12

Zwei Männer kommen in die Klinik und behaupten, verprügelt worden zu sein! Doch dann verstricken sie sich in Widersprüche. - Ein Schüler riskiert für seinen Traum seine Gesundheit! Warum verheimlicht er seinen Eltern, was seine Beschwerden ausgelöst hat? - Statt Hochzeit zu feiern, muss ein Bräutigam seiner Braut ein unangenehmes Geständnis machen, das Gesundheit und Liebe auf eine harte Probe stellt.

SAT.1
