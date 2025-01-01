Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 5Folge 79
Folge 79: Zitterpartie

44 Min.Ab 12

Ein alkoholkranker, aber trockener, Tätowierer zittert wiederholt so sehr, dass er eine Kundin verletzt. Diese glaubt, er sei rückfällig geworden. - Ein Mann bringt seine Nichte zur Untersuchung in die Klinik und wird unerwartet selbst zum Patienten. Doch was verheimlicht er bezüglich des Kindes? - Eine Braut in spe kippt während der Hochzeitsvorbereitungen um. Ist ein Geheimnis ihres Verlobten daran schuld? Was hat sie herausgefunden?

