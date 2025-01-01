Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Wer hat's erfunden?

SAT.1Staffel 5Folge 83
Wer hat's erfunden?

Klinik am Südring

Folge 83: Wer hat's erfunden?

45 Min.Ab 12

Ein Mann ist panisch, weil eine Schnittwunde nicht aufhört, zu bluten. Seine Freundin mutmaßt, dass er sich vor einem Familientrip drücken will. - Warum bricht ein Jugendlicher in die Pädiatrie ein? Gibt es gesundheitliche Probleme, die er vor seinen Eltern verheimlichen will? - Eine Frau will sich gerade vom Arzt verabschieden, als sie in einem Paketboten ihren Bruder erkennt. Wieso hat dieser es plötzlich so eilig und bricht kurz darauf zusammen?

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

