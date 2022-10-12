Bettina und der VampirJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 110: Bettina und der Vampir
44 Min.Folge vom 12.10.2022Ab 12
Gleich zwei Patienten aus einem Schrebergarten landen in der Notaufnahme - was ist los in dem vermeintlichen Idyll? - Eine Frau, die ihren Mann aus dem Krankenhaus abholen wollte, landet mit einem komplizierten Hüftbruch auf der Intensivstation. Wie konnte es so weit kommen? - Eine junge Frau, die auf keinen Fall wieder schwanger werden will, kommt mit starken Unterleibsschmerzen auf die Gynäkologie. Wird ihr persönlicher Alptraum bestätigt?
