Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Entzogen

SAT.1Staffel 6Folge 111
Entzogen

EntzogenJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 111: Entzogen

44 Min.Ab 12

Ein Mann landet nach einem Sturz in der Klinik, obwohl er im Ausland sein sollte. Kann er sich wirklich nicht an den Unfall erinnern? - Eine Schülerin will ihren Vater im Krankenhaus besuchen und leidet plötzlich selbst unter starken Bauchschmerzen. - Ein Junge kommt mit einer tiefen Schnittverletzung der linken Hand in die Notaufnahme. Doch wie hat er sich verletzt? War es eine Mutprobe?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen