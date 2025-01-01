Klinik am Südring
Folge 111: Entzogen
44 Min.Ab 12
Ein Mann landet nach einem Sturz in der Klinik, obwohl er im Ausland sein sollte. Kann er sich wirklich nicht an den Unfall erinnern? - Eine Schülerin will ihren Vater im Krankenhaus besuchen und leidet plötzlich selbst unter starken Bauchschmerzen. - Ein Junge kommt mit einer tiefen Schnittverletzung der linken Hand in die Notaufnahme. Doch wie hat er sich verletzt? War es eine Mutprobe?
