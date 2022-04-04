Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Glückstaumel

SAT.1Staffel 6Folge 28vom 04.04.2022
Glückstaumel

GlückstaumelJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 28: Glückstaumel

44 Min.Folge vom 04.04.2022Ab 12

Eine Reinigungskraft bekommt nach einem Sturz plötzlich Herzprobleme. Was verbirgt sie? Und welchen erschreckenden Verdacht hat ihr neuer Freund? - Ein Schüler versetzt seine Mutter aufgrund des Unfallortes in Alarmbereitschaft. Dann muss er sogar stationär aufgenommen werden. - Eine Schwangere rettet ihren Zwillingsbruder aus einem Teich. Was hatten die Geschwister im Garten des fremden Hauses zu suchen?

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen