Klinik am Südring
Folge 98: Eine Diät, die immer funktioniert
45 Min.Folge vom 07.10.2022Ab 12
Eine Diät-Trainerin muss in der Klinik behandelt werden. Für die Ärzte werden sehr schnell die Risiken ihrer Abnehm-Methode sichtbar. - Nach einem überstandenen Herzinfarkt scheint eine Patientin auf dem Weg der Besserung, doch dann verschlechtert sich ihr Zustand dramatisch. - Die Ehefrau eines verletzten Fahrradfahrers macht eine überraschende Entdeckung in seinem Rucksack - und stellt ihre Ehe in Frage!
