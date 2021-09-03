Staffel 2Folge 29vom 03.09.2021
Harte ZeitenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 29: Harte Zeiten
23 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12
Yvonne Neuhaus (45) fühlt sich von ihrem Ehemann ungeliebt und abgewiesen. Lars Neuhaus (47) wurde sogar handgreiflich, als sie ihn verführen wollte. Die Ehefrau erwischt ihn beim Pornogucken und entdeckt unzählige Rechnungen von Onlinesex-Anbietern. Ingo Lenßen versucht, zwischen dem Paar zu vermitteln, doch Lars Neuhaus stellt sich stur. Der Anwalt spürt, dass Lars Neuhaus seine Frau noch liebt und ein Geheimnis hütet ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick