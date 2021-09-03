Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 29vom 03.09.2021
23 Min.Folge vom 03.09.2021Ab 12

Yvonne Neuhaus (45) fühlt sich von ihrem Ehemann ungeliebt und abgewiesen. Lars Neuhaus (47) wurde sogar handgreiflich, als sie ihn verführen wollte. Die Ehefrau erwischt ihn beim Pornogucken und entdeckt unzählige Rechnungen von Onlinesex-Anbietern. Ingo Lenßen versucht, zwischen dem Paar zu vermitteln, doch Lars Neuhaus stellt sich stur. Der Anwalt spürt, dass Lars Neuhaus seine Frau noch liebt und ein Geheimnis hütet ...

