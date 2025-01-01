Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 42
Der Kindhasser

Folge 42: Der Kindhasser

23 Min.Ab 12

Team Lenßen wird von Ida Klose (42) gerufen, da ihr Nachbar Bodo Reichert (51) sie um jeden Preis aus dem Haus ekeln will. Vor drei Tagen ist Bodo Reichert über Antons Spielzeug im Hausflur gestolpert und hat sich verletzt. Nun bietet er den Kloses an, freiwillig auszuziehen, bevor er einen Anwalt einschaltet.

