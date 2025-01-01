Staffel 2Folge 42
Lenßen übernimmt
Folge 42: Der Kindhasser
23 Min.Ab 12
Team Lenßen wird von Ida Klose (42) gerufen, da ihr Nachbar Bodo Reichert (51) sie um jeden Preis aus dem Haus ekeln will. Vor drei Tagen ist Bodo Reichert über Antons Spielzeug im Hausflur gestolpert und hat sich verletzt. Nun bietet er den Kloses an, freiwillig auszuziehen, bevor er einen Anwalt einschaltet.
