Staffel 2Folge 55
Blind vor Liebe
Lenßen übernimmt
Folge 55: Blind vor Liebe
23 Min.Ab 12
Katrin Korte (40) will verhindern, dass ihr Vater Frank Korte (60) seine Freundin Carmen Sommer (27) heiratet, weil sie überzeugt ist, dass sie nur sein Geld will. Zusätzlich hat Katrin Korte Carmen Sommer beschimpft und wurde handgreiflich. Kurz vor einer außergerichtlichen Einigung verweist Carmen Sommer Ingo Lenßen an ihren Anwalt Steffen Marquardt (34). Ben und Sarah beobachten derweil, wie Frank Korte und Carmen Sommer zärtlich zueinander sind. Ist es doch Liebe?
