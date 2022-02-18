Staffel 2Folge 64vom 18.02.2022
Die LottolügeJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 64: Die Lottolüge
23 Min.Folge vom 18.02.2022Ab 12
Die alleinerziehenden Mutter Hanna Neuhaus (42) ist fest davon überzeugt, dass ihre Arbeitskollegen sie um ihren Lottogewinn betrügen. Sie hat mit ihren langjährigen Kolleginnen Katrin Sander (41) und Marcella Contu (44) eine Lotto-Tippgemeinschaft gegründet und fünf Richtige getippt. Auf die unglaubliche Freude folgte der große Schock: Marcella Contu kann die Quittung nicht mehr finden. Ingo Lenßen möchte den mutmaßlichen Betrug aufdecken.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick