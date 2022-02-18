Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 2Folge 64vom 18.02.2022
Die Lottolüge

Lenßen übernimmt

Folge 64: Die Lottolüge

23 Min.Folge vom 18.02.2022Ab 12

Die alleinerziehenden Mutter Hanna Neuhaus (42) ist fest davon überzeugt, dass ihre Arbeitskollegen sie um ihren Lottogewinn betrügen. Sie hat mit ihren langjährigen Kolleginnen Katrin Sander (41) und Marcella Contu (44) eine Lotto-Tippgemeinschaft gegründet und fünf Richtige getippt. Auf die unglaubliche Freude folgte der große Schock: Marcella Contu kann die Quittung nicht mehr finden. Ingo Lenßen möchte den mutmaßlichen Betrug aufdecken.

