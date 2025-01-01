Staffel 2Folge 88
Lenßen übernimmt
Folge 88: Denn sie wissen nicht, was sie tun
23 Min.Ab 12
Svenja Dülks (41) weiß nicht weiter, denn ihr 16-jähriger Sohn wurde von der Polizei mit Drogen erwischt. Seitdem sie und ihr Lebensgefährte Jens Ludwig (45) Mads und Jens' Tochter Emma (16) eröffnet haben, dass sie noch ein Baby bekommen, ist der Wurm drin. Als Mads nachts nicht nach Hause kommt, vermuten sie, dass Mads wieder Drogen kaufen möchte. Doch Mads und Emma verschwinden. Team Lenßen muss schnell handeln, bevor Schlimmeres passiert.
