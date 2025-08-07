Staffel 3Folge 42vom 07.08.2025
Lenßen übernimmt
Folge 42: Klick und weg
23 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12
Laura (36) und Stefan (38) Klein rufen verzweifelt Anwalt Ingo Lenßen zum Spätkauf. Kurz vor der Eröffnung ihres Ladens haben Unbekannte 5.000 Euro und damit sämtliche Ersparnisse von ihrem Geschäftskonto gestohlen. Bei einem Banktermin stellt sich heraus, dass das Geld der Mandanten von ihrem Konto per Online-Banking ordnungsgemäß überwiesen wurde und sie das Geld daher nicht zurückbekommen. Ingo Lenßen vermutet eine Phising-Attacke und sucht nach dem Täter.
