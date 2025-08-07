Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 43vom 07.08.2025
Am Ende der Kräfte

Lenßen übernimmt

Folge 43: Am Ende der Kräfte

23 Min.Folge vom 07.08.2025Ab 12

Anwalt Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Hannah Wagner (20) um juristischen Rat gebeten. Ihre alleinerziehende, arbeitslose Mutter Steffi Wagner (40) verausgabt sich aufgrund sinnloser Maßnahmen des Arbeitsamts und tritt sogar verletzt die Arbeit an. Ingo Lenßen kämpft beim Maßnahmenträger dafür, dass die geschundene Steffi zum Arzt gehen darf und nicht bei Wind und Wetter auf der Straße als Gärtnerin arbeiten muss.

Lenßen übernimmt

