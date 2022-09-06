Staffel 3Folge 49vom 06.09.2022
Lenßen übernimmt
Folge 49: Heimspiel
23 Min.Folge vom 06.09.2022Ab 12
Anwalt Ingo Lenßen wird von der verzweifelten Sonja Wiehler (42) gerufen. Ihr an Parkinson erkrankter Vater Kurt Bachmann (75) wurde fristlos der Platz im Pflegeheim gekündigt, weil er dort andere Bewohner bestohlen haben soll. Kurt bestreitet den Vorwurf und will zurück ins Heim, das ihm zum Zuhause geworden ist. Der Anwalt kämpft dafür, dass der kranke Mann seinen Heimplatz nicht verliert ...
