Lenßen übernimmt
Folge 62: Gestank im Paradies
Team Lenßen wird von Gisa Kuhn (51) gerufen, die mit ihrem Mann Holger (53) als Dauercamper auf einem Campingplatz lebt. Der Toilettentank ihres Wohnwagens ist ausgelaufen und sie haben eine Abmahnung von Campingplatzbesitzer Kevin Laake (32) bekommen. Ihnen droht die Kündigung ihres Dauerstellplatzes, wodurch die Kuhns obdachlos wären. Die Suche nach dem Manipulator beginnt.
