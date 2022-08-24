Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 64vom 24.08.2022
Filmriss

Lenßen übernimmt

Folge 64: Filmriss

23 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 12

Ingo Lenßen trifft die aufgewühlte Maggy Steinborn (38). Gegen sie liegt eine Anzeige vor. Angeblich soll sie gestern Abend mit ihrem Fahrrad das Auto ihrer Vermieter beschädigt haben, aber daran würde sie sich doch erinnern, zumal sie nichts getrunken hat. Als dann auch noch K.o.-Tropfen in ihrem Blut gefunden werden, ist Maggy sprachlos. Was ist an dem Abend passiert?

