Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 80vom 17.10.2022
Tote Menschen shoppen nicht

Tote Menschen shoppen nichtJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 80: Tote Menschen shoppen nicht

23 Min.Folge vom 17.10.2022Ab 12

Team Lenßen erfährt von Petra Lübke (53), dass sich laut Gerichtsvollzieherin rechtskräftige Vollstreckungstitel im Gesamtwert von über 8.000 Euro angehäuft haben, die Petra begleichen soll. Die Vollstreckungstitel liefen auf Petras verstorbenen Mann und wurden auf sie umgeschrieben, nachdem sein Tod festgestellt wurde. Petra hält das für ein Missverständnis. Uwe, der bei einem Autounfall verunglückt ist, hat nie etwas davon erwähnt!

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen