Staffel 3Folge 84vom 11.10.2022
Rache für RudiJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 84: Rache für Rudi
23 Min.Folge vom 11.10.2022Ab 12
Team Lenßen wird von Merle Dolp (36) um Hilfe gebeten. Ihrem Sohn Toni (10) wird vorgeworfen, Nachbarin Bea Geier (38) mit einem Laserpointer geblendet zu haben, sodass diese einen Unfall gebaut hat. Er war als einziger in der Nähe des Unfallortes, hatte einen Laserpointer in der Tasche und war sauer auf die Nachbarin. Kann Ingo Lenßen Tonis Unschuld beweisen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick