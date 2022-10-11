Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 3Folge 84vom 11.10.2022
Rache für Rudi

Rache für RudiJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 84: Rache für Rudi

23 Min.Folge vom 11.10.2022Ab 12

Team Lenßen wird von Merle Dolp (36) um Hilfe gebeten. Ihrem Sohn Toni (10) wird vorgeworfen, Nachbarin Bea Geier (38) mit einem Laserpointer geblendet zu haben, sodass diese einen Unfall gebaut hat. Er war als einziger in der Nähe des Unfallortes, hatte einen Laserpointer in der Tasche und war sauer auf die Nachbarin. Kann Ingo Lenßen Tonis Unschuld beweisen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen